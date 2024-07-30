Mevduat faizleri düşüyor: 17 hafta sonra bir ilk yaşandı... İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi
Bankaların müşterilerine sunduğu ortalama mevduat faizi son 17 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Peki 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka faiz oranları...
2024 yılında mevduat faizi en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olmaya devam ediyor. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde haziranda en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,62 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.
MEVDUAT FAİZİ SON 17 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNE İNDİ
Bankaların mevduatlara uygulanan ortalama faiz oranı 17 haftanın en düşük seviyesini gördü.
TCMB verilerine göre, bankalar 19 Temmuz haftası itibarıyla 6 aya kadar vadede TL mevduatlara ortalama yüzde 54,36 oranında faiz sundu.
MERKEZ BANKASI'NDAN MEVDUAT ADIMI
Merkez Bankası, piyasalarda oluşan fazla likiditeyi yönetmek amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor.
Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açması bekleniyor.