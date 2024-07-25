Mevduat faizleri güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası mevduat faizini destekleyen adımlar atmaya devam ederken, bankalar faiz oranlarını güncelledi. İşte 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda oluşan fazla likiditeyi kontrol altında tutmak amacıyla yeni adımlar atmaya devam ediyor.
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Son olarak, Türk Lirası karşılığı altın ve döviz satışı yapabileceği swap ihalelerine başlayacağını duyuran Merkez Bankası, bu hamlesiyle mevduat faizlerinde değişikliklere yol açması bekleniyor.
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Peki mevduat faizlerinde son durum ne?
İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık mevduat faizi getirisi:
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Akbank
Faiz oranı: Yüzde 50
1 milyon TL'nin aylık net getirisi: 40.329 TL
Vade sonu net bakiye: 1.040.329 TL
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