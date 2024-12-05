Mevduat faizleri güncellendi; 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu

Mevduat faizi yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bankalar, müşterilerine cazip faiz oranları sunuyor. 250 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi 11 bin lirayı buluyor. Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri?

İşte 32 gün vadeli 250 bin TL mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar: