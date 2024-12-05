Mevduat faizleri güncellendi; 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu
2024 yılın en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan mevduat faizi ilgi görmeye devam ediyor. Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri? İşte 250 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi...
Mevduat faizi yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bankalar, müşterilerine cazip faiz oranları sunuyor. 250 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi 11 bin lirayı buluyor. Peki en yüksek mevduat faizi veren bankalar hangileri?
İşte 32 gün vadeli 250 bin TL mevduat için en yüksek faiz oranlarını sunan bankalar:
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AKBANK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 49,50
Net Getiri: 9 bin 764 TL
Vade Sonu Tutarı: 259 bin 764 TL
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ALTERNATİF BANK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 53,00
Net Getiri: 10 bin 455 TL
Vade Sonu Tutarı: 260 bin 455 TL
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DENİZBANK
Mevduat Tutarı: 250 bin TL
Faiz Oranı: Yüzde 50,00
Net Getiri: 9 bin 863 TL
Vade Sonu Tutarı: 259 bin 863 TL
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