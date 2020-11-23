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  3. 23 Kasım 2020 11:11

Bankalar mevduat faizlerini yukarı çekti! İşte 100 bin liranın aylık getirisi

Merkez Bankası'nın faiz artırımından sonra bankalar faiz oranlarını güncelledi. Mevduat faizi oranları yüzde 15.50'ye kadar çıktı. İşte güncel faiz oranları...

Bankalar mevduat faizlerini yukarı çekti! İşte 100 bin liranın aylık getirisi

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz hafta yaptığı politika faizindeki artış mevduat faizlerine yansıdı. Yatırımlarını Türk Lirası olarak yapanlar için bankalar yüzde 15.50’ye varan oranlarda faiz imkanı sağlıyor. Yılbaşına kadar geçerli olan stopaj avantajı da devam ediyor.

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Bankalar mevduat faizlerini yukarı çekti! İşte 100 bin liranın aylık getirisi

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberin göre bankadaki mevduatlar 150 bin liraya kadar devlet garantisi altında. Bankalar arasındaki faiz farkı nedeniyle 100 bin liralık mevduatta faiz getirisi 463 liraya kadar azalabiliyor.

İş bankaların mevduat faizi oranları:

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Bankalar mevduat faizlerini yukarı çekti! İşte 100 bin liranın aylık getirisi

CepteTEB

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.50

32 günlük net getiri: 1299

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Bankalar mevduat faizlerini yukarı çekti! İşte 100 bin liranın aylık getirisi

Fibabanka

Mevduat tutarı: 100 bin lira

Faiz oranı: 15.00

32 günlük net getiri: 1256

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