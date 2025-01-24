Mevduat faizlerinde düşüş başladı: İşte güncel faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'e indirmesinin ardından mevduat faizleri de düşüşe geçti. 3 aylık mevduat hesaplarında ortalama faiz yüzde 59,44 seviyesinden yüzde 55'in altına geriledi. Peki 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte bankaların güncel mevduat faizi oranları...
AKBANK
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 35.507 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.507 TL
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DENİZBANK
Faiz Oranı: yüzde 45,5
Net Kazanç: 35.901 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.901 TL
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ENPARA.COM
Faiz Oranı: yüzde 45
Net Kazanç: 35.507 TL
Vade Sonu Tutar: 1.035.507 TL
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FİBABANKA
Faiz Oranı: yüzde 49,5
Net Kazanç: 39.058 TL
Vade Sonu Tutar:1.039.058 TL
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