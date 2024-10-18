Mevduatta hoş geldin faizi oranları değişti: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararının ardından bankaların mevduat faizleri merak konusu oldu. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ''Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.'' mesajı verildi. Piyasalarda ilk faiz indiriminin aralık ya da ocak ayında yapılması bekleniyor.
TCMB'nin ekim ayı faiz kararının ardından bankaların mevduat faiz oranları merak konusu oldu. Mevduat sahipleri hoş geldin faizi kampanyalarını araştırmaya başladı.
YENİ MÜŞTERİLERE DAHA YÜKSEK FAİZ
Yeni mevduat yatırımcısı kazanma hedefiyle yapılan kampanyalarda faiz oranı yüzde 54'e kadar yükseldi.
EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR
Peki en yüksek mevduat faizi oranı hangi bankada? İşte bankaların mevduat faizi oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi...