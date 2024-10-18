Mevduatta hoş geldin faizi oranları değişti: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ''Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.'' mesajı verildi. Piyasalarda ilk faiz indiriminin aralık ya da ocak ayında yapılması bekleniyor.