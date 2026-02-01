Mevlide davet tartışması kanlı bitti: Kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, sokak ortasında kayınpederini tabancayla öldürüp, kayınbiraderini de yaraladı. Saldırganın, beş yıl önce kanser nedeniyle ölen eşi için yapılan mevlide akrabaları çağrılmadığı için kayınpederiyle tartıştığı ortaya çıktı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak’ta meydana geldi. A.Ü. (42), aralarında husumet bulunan kayınpederi A.K. (68) ve kayınbiraderi H.K. (35) ile sokakta karşılaştı. Tabancasını çeken A.Ü., A.K.’yi karnından, H.K.’yi ise sol bacağından vurdu. Mermiler, çevredeki iş yerleri ile 2 otomobile de isabet etti.
A.Ü. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
ÖLEN EŞİNİN MEVLİDİNE AKRABALARI ÇAĞIRILMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
2 çocuk babası A.Ü.’nün eşi T.Ü.’nün 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. A.K.’nın, geçen günlerde ölen kızının sene mevlidini yaptığı, A.Ü.’nün de kendi akrabaları çağırılmadığı için kayınpederi ile kayınbiraderine tepki gösterdiği, taraflar arasında tartışma çıktığı ve A.Ü.’nün, baba-oğlu ‘Sizi öldüreceğim’ diye tehdit ettiği belirtildi.