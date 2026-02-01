Mevlide davet tartışması kanlı bitti: Kayınpederi ve kayınbiraderine kurşun yağdırdı!

ÖLEN EŞİNİN MEVLİDİNE AKRABALARI ÇAĞIRILMADIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

2 çocuk babası A.Ü.’nün eşi T.Ü.’nün 5 yıl önce kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. A.K.’nın, geçen günlerde ölen kızının sene mevlidini yaptığı, A.Ü.’nün de kendi akrabaları çağırılmadığı için kayınpederi ile kayınbiraderine tepki gösterdiği, taraflar arasında tartışma çıktığı ve A.Ü.’nün, baba-oğlu ‘Sizi öldüreceğim’ diye tehdit ettiği belirtildi.