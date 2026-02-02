''Mevlit'' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Tabancadan çıkan mermiler iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.