''Mevlit'' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, ölen eşi için yapılan mevlide akrabaları çağrılmadığı gerekçesiyle tartıştığı kayınpederini öldürüp, kayınbiraderini de yaralamıştı. Olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. A.Ü. isimli şahıs husumetlisi olduğu kayınbabası A.K. (68) ve kayınbiraderi H.K.'ya (35) elindeki tabancayla defalarca ateş etti.
Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Tabancadan çıkan mermiler iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
A.Ü.'nün 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi T.Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.
Cinayet anı kameraya yansıdı
Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde A.Ü.'nün kayınbabasına ateş ettiği ve merminin isabet ettiği A.K.'nın yere yığıldığı anlar yer aldı.