Mevsim sanki yaz! Rus turistler Antalya'ya akın etti

İlk kez Kekova'ya gelen Rus Andrey Vlaschenkov, "İnanılmaz bir gün yaşıyorum. Kekova beni ve eşimi büyüledi. Bu mevsimde denize girmek bizim için bir rüya. Deniz gerçekten harikaydı. Türkiye'ye ilk kez geldim. Ama daha çok kez geleceğim. Dostlarımı da getireceğim" dedi.