Mevsimler şaştı! Kavurucu sıcaklar geç gelecek

KAVURUCU SICAKLIKLAR 3 HAFTA GECİKMELİ GELECEK

Yaptıkları araştırmalar ve modellemeler sonucunda mevsimlerde artık net bir kayma olduğunu saptadıklarını ifade eden Prof. Dr. Zaimoğlu, "Bu yıl itibarıyla mevsimler yaklaşık 2 ile 3 hafta arasında ileri doğru kaymış durumda." dedi.

Çukurova'da şu anda görülen yağışlar aslında nisan ve mayıs ayında beklenilen yağışlar olduğunu ifade eden Zaimoğlu, iklim değişikliği etkisi olarak yaklaşık 3 haftalık bir mevsimsel kayma olduğunu dile getirdi.