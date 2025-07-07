Mezar yeri başkasının çıkınca, kimseye haber vermeden cenazeyi çıkarıp başka yere defnettiler
Batman'da hayatını kaybeden bir kişinin Asri Mezarlık’a defnedilen cenazesi, iddiaya göre mezar yerinin daha önce başkasına satıldığı gerekçesiyle aileden ve savcılıktan izin alınmadan yandaki başka bir mezara taşındı.
Kaynak: DHA
Batman'da hayatını kaybeden M.E.’in (75) Asri Mezarlık’a defnedilen cenazesi, iddiaya göre mezar yerinin daha önce başkasına satıldığı gerekçesiyle aileden ve savcılıktan izin alınmadan yandaki başka bir mezara taşındı.
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Durumu 10 gün sonra fark eden M.E.’in ailesi, sorumlular hakkında şikayetçi olup mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. Belediye yetkilileri ise olaya ilişkin adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
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Kentte 23 Haziran’da hayatını kaybeden M.E., ailesi tarafından Asri Mezarlık’ta defnedildi.
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Ancak aile, 4 Temmuz’da mezarlık ziyareti sırasında, defnedilen yerde cenazenin bulunmadığını ve izinsiz şekilde yandaki başka bir mezara taşındığını fark etti.
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