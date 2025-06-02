Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü
İstanbul Arnavutköy'de doğumun ardından hastaneden kaçırdığı bebeği mezarlığa bırakan üniversite öğrencisi A.Ç. (20) ve bebeğin babası olduğu iddia edilen S.A. (24) gözaltına alındı. A.Ç. ifadesinde, ''Bebeğime bakmaya çalıştım. Ancak bir türlü emmiyordu. Durumu kötüleşti. Hareket etmeyince öldüğünü düşünüp, babamın da mezarının bulunduğu mezarlığa bıraktım'' dedi.
Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, mezarlığı kontrol ettği sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu. İhbar üzerine mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede erkek bebeğe ait olan cesedin vücudunun bazı yerlerinde çizikler olduğu belirlendi.
Cinayet Büro Amirliğine bağlı polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bebeğin 2-3 günlük olduğu ve göbek bağının halen üzerinde bulunduğu da belirlendi.
Çalışmaların devamında çevre hastanelerde araştırma yapan polis, Arnavutköy Devlet Hastanesinde doğum yapan A.Ç.'nin, doğumun ardından emzirme bahanesiyle bebeğini yanına aldığı ve görevlileri atlatarak hastaneden kaçtığı tespit edildi.
Hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının bebeğini alarak bir süre dolaştıktan sonra hastanenin bahçesine çıktığını ardından da hastaneden ayrıldığını belirledi.