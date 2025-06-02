Mezarlığa bırakılan bebek cesedinin sırrı çözüldü

Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, mezarlığı kontrol ettği sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu. İhbar üzerine mezarlığa gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede erkek bebeğe ait olan cesedin vücudunun bazı yerlerinde çizikler olduğu belirlendi.