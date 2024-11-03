Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu
Sivas'ta bir mezarlığın yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu.
Kaynak: DHA
Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurum altında parçalanmış bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
1 / 5
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 5
Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.
3 / 5
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)
4 / 5