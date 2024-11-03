  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu

Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu

Sivas'ta bir mezarlığın yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu.

Kaynak: DHA
Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu - Resim: 1

Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurum altında parçalanmış bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

1 / 5
Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

2 / 5
Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu - Resim: 3

Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

3 / 5
Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu - Resim: 4

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)

4 / 5