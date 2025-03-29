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Mezarlık ziyareti yapan aileye kanlı saldırı: Yaralılar var

Samsun'da bayram öncesi mezarlık ziyareti yapan bir aileye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Mezarlık ziyareti yapan aileye kanlı saldırı: Yaralılar var - Resim: 1

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla mezar ziyaretine giden bir aileye silahlı saldırı yapıldı.

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Mezarlık ziyareti yapan aileye kanlı saldırı: Yaralılar var - Resim: 2

Olayda aynı aileden İ.Y., E.Y., Z.Y. ve C.Y. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Mezarlık ziyareti yapan aileye kanlı saldırı: Yaralılar var - Resim: 3

İlk müdahalesi yapılan, karnından ve bacaklarından vurulan İ.Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 

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Mezarlık ziyareti yapan aileye kanlı saldırı: Yaralılar var - Resim: 4

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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