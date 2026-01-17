Mezarlıkta dehşet: Mezarda gömülü poşetin içinden cenin çıktı
Bursa'da bir mezarlıkta poşet içerisinde gömülü halde cenin bulundu.
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki Arabayatağı Mezarlığı'nda çalışan görevli, küçük bir mezarın etrafının ağaç parçalarıyla çevrili olduğunu fark etti. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, bebeğin cansız bedeninin kaçak kazı yapılarak izinsiz defnedildiğini tespit edildi. Bebeğin cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. Polis, bebeğin ailesinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
