Mezarlıkta dehşet: Mezarda gömülü poşetin içinden cenin çıktı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki Arabayatağı Mezarlığı'nda çalışan görevli, küçük bir mezarın etrafının ağaç parçalarıyla çevrili olduğunu fark etti. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.