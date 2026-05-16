Mezarlıkta kan donduran olay! Varilin içinden 21 cenin çıktı!
Şanlıurfa Yeni Mezarlık’ta bir varilin içinde kaplara konulmuş 21 insan cenini bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine ortaya çıkan olayda, ceninlerin üzerinde hastane etiketleri olduğu iddia edildi. Gömülmek üzere gönderildiği ancak bir kenara terk edildiği öne sürülen ceninlerle ilgili polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
Şanlıurfa’da Yeni Mezarlık’ta bir plastik varilin içinde 21 insan cenini bulunması kentte büyük yankı uyandırdı. Vatandaşların dikkatiyle ortaya çıkan korkunç olayla ilgili emniyet güçleri çok yönlü soruşturma başlattı.
Olay, Şanlıurfa Yeni Mezarlık'ta meydana geldi. Mezarlık ziyareti sırasında çöp atılan bir varilin içindeki kapları fark eden vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, plastik kaplar içinde muhafaza edilen 21 insan cenini ile karşılaştı. Kapların üzerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait etiketlerin bulunduğu iddia edildi.
İlk belirlemelere göre düşük veya kürtaj sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen ceninlerin, hastane tarafından usulüne uygun defnedilmek üzere gönderildiği ancak bilinmeyen bir sebeple gömülmeyerek bir kenara bırakıldığı öne sürülüyor. Polis, bu büyük ihmalin sorumlularını ve ceninlerin neden açıkta bırakıldığını araştırıyor. Güvenlik önlemleri altında bölgeden alınan ceninler, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet birimleri, hastane ve mezarlık arasındaki nakil sürecinde görevli olan kişilerin ifadelerine başvururken, olayla ilgili soruşturma derinleşerek devam ediyor.