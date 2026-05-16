Mezarlıkta kan donduran olay! Varilin içinden 21 cenin çıktı!

İlk belirlemelere göre düşük veya kürtaj sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen ceninlerin, hastane tarafından usulüne uygun defnedilmek üzere gönderildiği ancak bilinmeyen bir sebeple gömülmeyerek bir kenara bırakıldığı öne sürülüyor. Polis, bu büyük ihmalin sorumlularını ve ceninlerin neden açıkta bırakıldığını araştırıyor. Güvenlik önlemleri altında bölgeden alınan ceninler, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet birimleri, hastane ve mezarlık arasındaki nakil sürecinde görevli olan kişilerin ifadelerine başvururken, olayla ilgili soruşturma derinleşerek devam ediyor.