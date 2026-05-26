Mezarlıkta ''sahte hoca'' avı: İmam ''Dua oku'' deyince dili tutuldu
Adana’da Kurban Bayramı arefesinde mezarlıkta yapılan denetimde, elinde Kur'an-ı Kerim ile gezip para toplayan şahıslar tek tek teste tabi tutuldu. Görevli imamın dua okumasını istediği bir şahıs, duayı okuyamayınca mezarlıktan çıkarıldı.
Adana’da Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların dini duygularını sömürerek haksız kazanç elde etmeye çalışan "sahte hocalara" karşı sıkı bir denetim gerçekleştirildi.
Mezarlık görevli imam ve güvenliklerinin sahte hocalara karşı gerçekleştirdiği denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan şahıslara tek tek önce dua, sonra da Yasin Suresi okutuldu.
Vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan sahte hocalar mezarlıktan dışarı çıkartıldı.
‘Hocayım’ dedi, ‘İşçi’ çıktı
Öte yandan, elinde Kuran-ı Kerim ile gezerken durdurulan bir şahıs, görevlilerin söylediği duayı okuyamadı. Kuran-ı Kerim okuması söylenen şahıs, onu da yapamayınca güvenlik görevlilerince mezarlıktan çıkartıldı.
"Normalde ben Kuran-ı Kerim okuyorum"
İHA muhabirine konuşan ve ismini açıklamayan sahte hoca, "Ben dua okuyorum. İmam veya müezzin değilim, işçi olarak çalışıyorum. Normalde ben Kuran-ı Kerim okuyorum. Hocanın sorduğunu bilemedim" dedi.
Mezarlığa ailesiyle ziyarete gelen Fikret Tarnış isimli vatandaş ise, "Eskiden burada çok fazla sahte hoca olurdu. Denetimler sonrası çok azalmış. Hatta biz hiç görmedik. Dua ile insanların duygularının istismar edilmesi çok yanlış" dedi.