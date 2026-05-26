Mezarlıkta ''sahte hoca'' avı: İmam ''Dua oku'' deyince dili tutuldu

‘Hocayım’ dedi, ‘İşçi’ çıktı

Öte yandan, elinde Kuran-ı Kerim ile gezerken durdurulan bir şahıs, görevlilerin söylediği duayı okuyamadı. Kuran-ı Kerim okuması söylenen şahıs, onu da yapamayınca güvenlik görevlilerince mezarlıktan çıkartıldı.

"Normalde ben Kuran-ı Kerim okuyorum"

İHA muhabirine konuşan ve ismini açıklamayan sahte hoca, "Ben dua okuyorum. İmam veya müezzin değilim, işçi olarak çalışıyorum. Normalde ben Kuran-ı Kerim okuyorum. Hocanın sorduğunu bilemedim" dedi.