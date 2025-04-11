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Mezarlıkta ''toprağın altından ses geliyor'' paniği: 24 saat geçmeden mezarı açıldı

Siirt'te hayatını kaybettikten sonra defnedilen 63 yaşındaki bir kişinin mezarı "toprağın altından ses geliyor" iddiaları sonrasında cenazeden 24 saat sonra tekrar açıldı.

Kaynak: DHA
Mezarlıkta ''toprağın altından ses geliyor'' paniği: 24 saat geçmeden mezarı açıldı - Resim: 1

Siirt'te önceki gün hayatını kaybettikten sonra defnedilen N.S.’in (63) mezarı, ses geldiği iddiasıyla dün açıldı.

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Mezarlıkta ''toprağın altından ses geliyor'' paniği: 24 saat geçmeden mezarı açıldı - Resim: 2

Kentte dün yaşamını yitiren N.S., kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’nda defnedilmişti.

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Mezarlıkta ''toprağın altından ses geliyor'' paniği: 24 saat geçmeden mezarı açıldı - Resim: 3

Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti.

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Mezarlıkta ''toprağın altından ses geliyor'' paniği: 24 saat geçmeden mezarı açıldı - Resim: 4

Bunun üzerine yakınları mezarlığa akın etti.

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