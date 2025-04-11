Mezarlıkta ''toprağın altından ses geliyor'' paniği: 24 saat geçmeden mezarı açıldı
Siirt'te hayatını kaybettikten sonra defnedilen 63 yaşındaki bir kişinin mezarı "toprağın altından ses geliyor" iddiaları sonrasında cenazeden 24 saat sonra tekrar açıldı.
Kaynak: DHA
Siirt'te önceki gün hayatını kaybettikten sonra defnedilen N.S.’in (63) mezarı, ses geldiği iddiasıyla dün açıldı.
1 / 7
Kentte dün yaşamını yitiren N.S., kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’nda defnedilmişti.
2 / 7
Sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti.
3 / 7
Bunun üzerine yakınları mezarlığa akın etti.
4 / 7