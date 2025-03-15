Mezarlıktaki tepki çeken görüntüler polisi harekete geçirdi

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "14.03.2025 tarihinde, bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında; Antalya'daki bir mezarlıkta 2 şahsın iskambil oynadığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda; bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahıslar tarafından Muratpaşa ilçesinde bulunan Andızlı mezarlığında gerçekleştirildiği belirlenmiş, şahısların 10.03.2025 Pazartesi günü ülkemizden ayrılarak yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edilmiş, ayrıca şahıslar haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereği; 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatılmıştır." (DHA)