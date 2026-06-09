Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı!

Özel Ekip 4 Bin Saatlik Görüntüyü Ağır Çekimde İzledi

İstanbul Emniyeti, katile ulaşabilmek için 6 kişilik özel bir ekip kurdu. Dedektifler, şüphelinin Mecidiyeköy'de bir güvenlik kamerasına yansıyan şapkalı görüntüsünden yola çıkarak tam 4 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını ağır çekim modunda saniye saniye inceledi.

Çalışmalar sonucunda şüphelinin yola Avcılar metrobüs istasyonundan çıktığı tespit edildi. Avcılar durağından o saat diliminde metrobüse binen 16-50 yaş arası bin 700 kişinin ulaşım kartı (Akbil) kayıtları tek tek filtrelendi. Bu çapraz analiz sonucunda, Aynur Kanbur’un akrabası olduğu belirlenen B.G.'nin kimliğine ve izine ulaşıldı. Şüphelinin geçmiş hareketleri ve eşkâli katille birebir uyuşuyordu.