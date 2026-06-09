Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayeti 10 yıl sonra aydınlatıldı!
İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayeti aydınlatıldı. Gözaltına alınan akrabası B.G., ''Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim'' diyerek cinayeti itiraf etti.
İstanbul Şişli'de 10 yıl önce işlenen ve kamuoyunda uzun süre gündem olan faili meçhul "Mezdeke Aynur" cinayeti, emniyet güçlerinin ısrarlı takibi sonucu aydınlatıldı. Ünlü dans grubu Mezdeke'nin üyelerinden Aynur Kanbur'un öldürülmesiyle ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli B.G., kan donduran bir itirafta bulundu.
Özel Ekip 4 Bin Saatlik Görüntüyü Ağır Çekimde İzledi
İstanbul Emniyeti, katile ulaşabilmek için 6 kişilik özel bir ekip kurdu. Dedektifler, şüphelinin Mecidiyeköy'de bir güvenlik kamerasına yansıyan şapkalı görüntüsünden yola çıkarak tam 4 bin saatlik güvenlik kamerası kaydını ağır çekim modunda saniye saniye inceledi.
Çalışmalar sonucunda şüphelinin yola Avcılar metrobüs istasyonundan çıktığı tespit edildi. Avcılar durağından o saat diliminde metrobüse binen 16-50 yaş arası bin 700 kişinin ulaşım kartı (Akbil) kayıtları tek tek filtrelendi. Bu çapraz analiz sonucunda, Aynur Kanbur’un akrabası olduğu belirlenen B.G.'nin kimliğine ve izine ulaşıldı. Şüphelinin geçmiş hareketleri ve eşkâli katille birebir uyuşuyordu.
"Kargocuyum" Diyerek Kapıyı Açtırmış
Gözaltına alınan B.G., avukatı eşliğinde verdiği ilk ifadede cinayeti tüm detaylarıyla anlattı. Cinayet motivasyonunu Kanbur'un mesleğiyle ilişkilendiren zanlının, "O bizim akrabamızdı. Dansözlük yaptığı için yıllarca insanlar bizimle dalga geçiyorlardı. Sonunda dayanamadım ve onu öldürmeye karar verdim" dediği öğrenildi.
Olay günü Avcılar’dan yola çıkış sürecini anlatan B.G., kan donduran eylemini şu sözlerle itiraf etti: "Evine kadar yürüdüm, bir süre bekledim. Daha sonra kapıyı kargocu olduğumu söyleyerek çaldım. Kapıyı açar açmaz ona doğru ateş edip yaya olarak kaçtım. Beşiktaş’a kadar yürüdüm, silahı denize attıktan sonra evime döndüm."