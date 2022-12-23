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  4. Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı

Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı

Yürekleri ağızlara getiren görüntüler Peru’dan... Peru'daki bir mezuniyet partisinde öğrencilerin dans ettiği sırada pistin çökmesi sonucu 29 kişi yaralandı.

Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı - Resim: 1

Peru’nun Huallaga eyaletinde yer alan Saposoa kentinde lise mezuniyetinde dans pisti çöktü. 

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Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı - Resim: 2

Öğrenciler, dans ettikleri sırada pistin çökmesi ile açılan çukura düştü. 

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Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı - Resim: 3

Olayda 29 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. 

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Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı - Resim: 4

Kazanın ardından olay yerine gelen belediye görevlileri, yaptıkları teknik incelemenin ardından bina inşasındaki ihmal nedeniyle mezuniyet partisinin yapıldığı mekanın kapatıldığını açıkladı.

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