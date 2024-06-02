Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulun bahçesinde kutlanan mezuniyet töreninde dışarıdan gelen grup ile öğrenciler birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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Olay, dün akşam saatlerinde Güzeller OSM Mahallesi'ndeki özel bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldi. Okulun bahçesindeki kutlamalar sırasında dışarıda gelen bir grup ile öğrenciler arasında kavga çıktı.
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Taraflar birbirine girerken, sandalyeler hava uçuştu. Okul yönetimi ihbarda bulunurken, taraflar polisin müdahalesi ile ayrıldı.
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Kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.
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