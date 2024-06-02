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Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okulun bahçesinde kutlanan mezuniyet töreninde dışarıdan gelen grup ile öğrenciler birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu - Resim: 1
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Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu - Resim: 2

Olay, dün akşam saatlerinde Güzeller OSM Mahallesi'ndeki özel bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldi. Okulun bahçesindeki kutlamalar sırasında dışarıda gelen bir grup ile öğrenciler arasında kavga çıktı. 

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Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu - Resim: 3

Taraflar birbirine girerken, sandalyeler hava uçuştu. Okul yönetimi ihbarda bulunurken, taraflar polisin müdahalesi ile ayrıldı.

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Mezuniyet töreni meydan savaşına dönüştü; sandalyeler havada uçuştu - Resim: 4

Kavga anları da cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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