MHP 4'ü il 200 belediye başkanı adayını açıkladı
MHP 4'ü il olmak üzere toplam 200 belediye başkanı adayını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart seçimleri için partisinin 4'ü il olmak üzere 200 belediye başkan adayını açıkladı. Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar, Çorum'da Kenan Şahin, Kırklareli'de ise Derya Bulut başkan adayı oldu.
MHP'li Sadir Durmaz, partisinin seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen 4'ü il 200 belediye başkan adayını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Burdur'da Uğur Şen, Çanakkale'de Hakan Pınar, Çorum'da Kenan Şahin, Kırklareli'nde Derya Bulut aday gösterildi.
Adana Çukurova'da Yusuf Baş, Antalya Kemer'de Yusuf Üras, Aydın Nazilli'de Haldun Haluk Alıcık, Balıkesir Edremit'de Tuncay Kılıç, İzmir Çeşme'de Mustafa Cenger, İzmir Dikili'de Buğra Akın, Mersin Silifke'de Mücahit Aktan, Tokat Sulusaray'da Sinan Genç, Uşak Banaz'da Emine Bulut aday olarak gösterildi.
MHP'den yapılan açıklama şöyle:
"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi seçim komisyonunun yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey’in onayları sonucunda 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde bugün kesinleşen Belediye Başkan Adaylarımızın listesi aşağıdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."