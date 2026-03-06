MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme

Şavata, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi şu sözlerle aktardı: "Barış meşalesini yakan lider Sayın Devlet Bahçeli ile verimli bir görüşme yaptık. Özellikle 'Biz et ve tırnak değil, et ve kemiğiz' vurgusu, birliğimizin ne kadar ayrılmaz olduğunu bir kez daha hatırlattı."