MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyuncu Gani Rüzgar Şavata'yı genel merkezde kabul etti. Ortadoğu’daki gelişmelerin ve barış sürecinin masaya yatırıldığı görüşmede, sanat camiasının kültürel mirastaki rolü vurgulandı. Şavata, Bahçeli ile olan samimi diyaloglarını ve liderin sanat dünyasına gönderdiği özel selamları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Gani Rüzgar Şavata’yı MHP Genel Merkezi’nde kabul ederek kritik bir görüşmeye imza attı.
1 / 9
Sanat camiasının yakından takip ettiği buluşmanın detaylarını Gani Rüzgar Şavata, kendi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.
2 / 9
Görüşmenin ana gündem maddelerini Ortadoğu'daki mevcut durum ve barış süreci oluşturdu.
3 / 9
Şavata, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi şu sözlerle aktardı: "Barış meşalesini yakan lider Sayın Devlet Bahçeli ile verimli bir görüşme yaptık. Özellikle 'Biz et ve tırnak değil, et ve kemiğiz' vurgusu, birliğimizin ne kadar ayrılmaz olduğunu bir kez daha hatırlattı."
4 / 9