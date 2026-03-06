  1. Anasayfa
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyuncu Gani Rüzgar Şavata'yı genel merkezde kabul etti. Ortadoğu’daki gelişmelerin ve barış sürecinin masaya yatırıldığı görüşmede, sanat camiasının kültürel mirastaki rolü vurgulandı. Şavata, Bahçeli ile olan samimi diyaloglarını ve liderin sanat dünyasına gönderdiği özel selamları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme - Resim: 1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sanatçı Gani Rüzgar Şavata’yı MHP Genel Merkezi’nde kabul ederek kritik bir görüşmeye imza attı. 

MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme - Resim: 2

Sanat camiasının yakından takip ettiği buluşmanın detaylarını Gani Rüzgar Şavata, kendi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme - Resim: 3

Görüşmenin ana gündem maddelerini Ortadoğu'daki mevcut durum ve barış süreci oluşturdu. 

MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme - Resim: 4

Şavata, Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi şu sözlerle aktardı: "Barış meşalesini yakan lider Sayın Devlet Bahçeli ile verimli bir görüşme yaptık. Özellikle 'Biz et ve tırnak değil, et ve kemiğiz' vurgusu, birliğimizin ne kadar ayrılmaz olduğunu bir kez daha hatırlattı."

