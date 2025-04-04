MHP lideri Bahçeli 2 ay sonra ilk kez kameralar karşısında
Bundan 2 ay önce geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrasında kameraların önüne çıkmayan MHP lideri Bahçeli günler sonra bugün ilk kez kamera karşısındaydı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 14 Şubat itibarıyla taburcu edilmişti. Bahçeli, kamuoyu önüne son olarak 28 Ocak 2025'teki parti grup toplantısıyla çıkmıştı. Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti nedeniyle Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarında ve çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanları mezarın çevresinde arama yaptı. Bahçeli'nin ziyareti öncesinde çok sayıda partili de anıt mezarın önünde toplandı. Bahçeli, partililer tarafından bozkurt işaretleriyle karşılandı. Makam aracından inen Bahçeli, yürüyerek Türkeş'in mezarının başına geçti.
Dua edilmesinin ardından Bahçeli, Türkeş'in mezarına karanfil bıraktı. Bahçeli'ye, MHP Genele Başkan Yardımcıları ile partililer de eşlik etti. Bahçeli, mezardan ayrılırken yine partililer tarafından bozkurt işaretleriyle uğurlandı.
Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Balgat'ta Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katıldı. Vakfın açılışının ardından Bahçeli, partisinin genel merkezine geçti.