MHP lideri Bahçeli 2 ay sonra ilk kez kameralar karşısında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta hastanede tedavi altına alınmış ve 14 Şubat itibarıyla taburcu edilmişti. Bahçeli, kamuoyu önüne son olarak 28 Ocak 2025'teki parti grup toplantısıyla çıkmıştı. Bahçeli aylar sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. Bahçeli, Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.