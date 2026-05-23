MHP'li iş insanı evinin bahçesinde ortağı tarafından öldürüldü!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş insanı ve MHP İl Yöneticisi Geylani G.Y., alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı ortağı U.Ö. tarafından evinde vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından U.Ö. aynı silahla intihar etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi, iş ve siyaset dünyasını yasa boğan kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında ticari anlaşmazlık bulunan iki iş ortağının görüşmesi cinayet ve intiharla sonuçlandı.
Evinde Vuruldu, Saldırgan Bahçede İntihar Etti
Olay öğle saatlerinde Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'ta bulunan lüks bir sitede yaşandı. Eğlence, inşaat ve kimya sektörlerinde yatırımları bulunan U.Ö., bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu iş ortağı Geylani G.Y.'nin (44) evine gitti.
İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. U.Ö., yanında getirdiği tabancayla ortağı G.Y.'ye ateş etti. Kanlar içinde kalan G.Y. ağır yaralanırken, sitenin bahçesine inen saldırgan U.Ö. aynı silahı kendine doğrultarak yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine olay yerine akın eden sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Geylani G.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda yerel bir gazetenin de ortağı olan 2 çocuk babası Geylani G.Y., Kocaeli siyasetinin de tanınan isimlerindendi. G.Y., geçtiğimiz mart ayında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Yönetim Kurulu'na girerek Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.