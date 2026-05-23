MHP'li iş insanı evinin bahçesinde ortağı tarafından öldürüldü!

İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. U.Ö., yanında getirdiği tabancayla ortağı G.Y.'ye ateş etti. Kanlar içinde kalan G.Y. ağır yaralanırken, sitenin bahçesine inen saldırgan U.Ö. aynı silahı kendine doğrultarak yaşamına son verdi. Silah sesleri üzerine olay yerine akın eden sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Geylani G.Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda yerel bir gazetenin de ortağı olan 2 çocuk babası Geylani G.Y., Kocaeli siyasetinin de tanınan isimlerindendi. G.Y., geçtiğimiz mart ayında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli İl Yönetim Kurulu'na girerek Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.