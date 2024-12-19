MHP'nin Suriye'den gelen sürpriz misafirleri
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti. Bahçeli'nin Suriye Milli Ordusu komutanları ve Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı'yla yaptığı görüşmeyle ilgili MHP'den açıklama geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti.
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MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." ifadesi kullanıldı.
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