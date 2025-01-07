MHP'ye siyah çelenkli protesto: ''Sizin oğlunuz hiç öldü mü ?''

Yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Denenmiş tekrar denenmez. Bu aziz vatan topraklarının, atalarımızın mirası olduğu kadar, evlatlarımızın da emaneti olduğu unutulmamalıdır. Türk’ün töresinde vatana ihanetin affı yoktur. İslam’ın şiarında da zalime merhamet, mazluma ihanettir. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak ilk açıklama yapıldığı günden bugüne yaklaşık 2,5 ay bekledik. Acaba birileri bizlerin adına çıkar tepki gösterir, bizlerin hakkını savunur mu diye. Ancak gördük ki bugüne kadar hiçbir şahıs, STK veya kurum, kuruluş tepki göstermedi. Veya gösteremedi. Bugün iş yine başa düştü. Acıyı çeken şehit aileleri ve gaziler kendi acılarını yaşarken şehitlerinin hakkını kendileri savunuyor. Sizleri vicdanlarınız ile baş başa bırakıyoruz. Allah sizlere bizim yaşadığımız acıları yaşatmasın. Bugün yaktığımız tepki meşalesini umuyoruz ki bundan sonra sizler devam ettirirsiniz. Bugün yaptığımız bu açıklamayı eleştirecek olanlar olacaktır. Onların gözlerinin içine bakarak soruyorum: Sizin oğlunuz hiç öldü mü? Ölmediyse konuşmayın, susun."