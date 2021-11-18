Mickey Mouse 93 yaşında

Bu yıl 93 yaşına giren Mickey Mouse, Walt Disney tarafından yaratılmış ve seslendirilmiş karikatürlü bir karakterdir.

The Walt Disney Company'nin sembolü haline gelen kahramanın doğum günü, Walt Disney'e göre Steamboat Willie'nin prömiyerini yaptığı 18 Kasım 1928 olarak kabul ediliyor.