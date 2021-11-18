Mickey Mouse 93 yaşında
Walt Disney'in sevilen çizgi film karakteri Mickey Mouse (Miki Fare) 93. yaşına girdi.
Bu yıl 93 yaşına giren Mickey Mouse, Walt Disney tarafından yaratılmış ve seslendirilmiş karikatürlü bir karakterdir.
The Walt Disney Company'nin sembolü haline gelen kahramanın doğum günü, Walt Disney'e göre Steamboat Willie'nin prömiyerini yaptığı 18 Kasım 1928 olarak kabul ediliyor.
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Basit bir fare tasarımından başlayan Miki Fare karakteri, dünyada en fazla tanınan sembollerden biri haline geldi.
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1970'li yıllardan sonra çizerleri arasında Türk asıllı Amerikalı karikatürist Murad Gürmen de yer aldı.
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Bir fare olan Mickey Mouse, gelmiş geçmiş en unutulmaz çizgi film kahramanlarından biri.
Neşeli, iyimser ve dost canlısı tavırlarıyla Walt Disney'in yarattığı bir tiplemedir.
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