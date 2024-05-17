Mide bulandıran baskın: Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş
Samsun'da jandarma ekipleri 2 ayrı depoya yaptıkları operasyonunda sağlıksız ortamda depolanmış, tarihleri geçmiş ve son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirdi.
Kaynak: İHA
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Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarata Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesinde iki depoya operasyon düzenledi.
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Yapılan operasyonda sağlık açısından uygun olmayan depoda piyasaya sürülmek üzere son kullanma tarihleri değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi.
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Olayla ilgili yakalanan H.S. hakkında soruşturma başlatıldı.
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