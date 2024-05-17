Mide bulandıran baskın: Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarata Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlkadım ilçesinde iki depoya operasyon düzenledi.