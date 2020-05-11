Mide bulandıran operasyon! Tam 1.5 ton ele geçirildi

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimde ruhsatsız ve hijyen kurallara uymayan imalathanelere baskın yaptı. Sağlık Müdürlüğü görevlileri, gıda mühendisi ve veteriner hekim birlikte İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri eşliğinde ilçedeki Fevzipaşa Mahallesi, Vefa Caddesi üzerinde kepenkleri kapalı bir iş yerine yapılan baskında ilk başta kötü görüntü ve koku ile hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edildi.