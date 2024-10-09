Mide bulandıran taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi güncellendi:
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaların listesi dün yeniden güncellendi. Bu sefer de zeytinyağından tohum yağı, macundan ilaç, kebaptan kalp çıktı...
Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Gıda markalarının skandalları devam etti. Adana'ya sakatatlardan kalp ekleyen de var köfte ve kangal sucuğa 'kanatlı eti' ekleyen de...
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Listede yer alan firmalardan bazıları zeytinyağına tohum yağı karıştırdı, macunda ilaç etken maddesi çıkarken baharata ise yabancı madde eklendi.
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Bir firmanın da çiğ Adana'nın içine sakatlardan kalp koyduğu tespit edildi.
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