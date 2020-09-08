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  3. 08 Eylül 2020 09:51

Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde, kamyonun otomobil ve traktöre çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen zincirleme kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce traktöre ardından da otomobile çarptı. 

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Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Kazada, 3 araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. 

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Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahaleyle 6 kişinin yaşamanı yitirdiğini belirlerken, yaralı 2 kişi ise Midyat Devlet Hastanesi götürüldü. 

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Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı

Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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