Midyat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 ölü, 2 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde, kamyonun otomobil ve traktöre çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Dargeçit yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen zincirleme kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce traktöre ardından da otomobile çarptı.
Kazada, 3 araçtaki 6 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları müdahaleyle 6 kişinin yaşamanı yitirdiğini belirlerken, yaralı 2 kişi ise Midyat Devlet Hastanesi götürüldü.