Midye dolma sevenlerin midesini bulandıracak hayati uyarı
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, müsilaj ile ilgili Marmara Denizi'nde yaptıkları araştırmada, midyelerde yüzde 30’a yakın ölüm, mercanlarda ciddi zararlar ve balık yumurtalarında ciddi miktarda azalma olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kaynak: Midyede yüzde 30 oranında ölüm tespit edildi!
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı.
Atalay, Marmara Denizi'nde 507 bitki, 36 deniz kuşu, 249 balık, 2 sürüngen, 6 memeli, mercan resifleri olmak üzere yaklaşık 3 bin farklı denizel tür yaşadığını belirtti.
Atalay, Marmara’da 126 yabancı istilacı tür olduğunu kaydetti. Marmara'da avcılığın 2020 yılında 20 bin tonla en düşük seviyede olduğunu vurgulayan Atalay, "Marmara'da ışıklı avcılığı yasakladık. En büyük etki budur aslında. Marmara'da ışıklı avcılık neden yapılır? Hamsinin sürü oluşturması için su sıcaklığının 20 derecenin altına düşmesi lazım, 17 derece ve civarına. Eğer düşmezse ışık yakarsınız, ışıkla toplarsınız ve ondan sonra yakalarsınız. Bunu yasakladık. Dolayısıyla Marmara'daki hamsi miktarı azaldı. Doğru bir yolda gidiyoruz. Balıkçılarımız da bundan çok şikâyetçi değiller; çünkü bu sefer yakaladıkları balık daha fazla para etti. Yani 2020 yılında balıkçılar az balık yakalamaktan dolayı şikayetçi değillerdi ama müsilajla birlikte tabi ki ağların zarar görmesi ve diğer masrafların artması söz konusu olunca işler farklılaştı" diye konuştu.
"BU DENLİ MÜSİLAJ BEKLEMİYORDUK"
Marmara Denizi'nde müsilajın oluşacağını 2019 yılında anladıklarını kaydeden Atalay, "Balıkçılardan aldığımız bilgiler ve gözlemlerimizle 2020’nin ve 2021’in müsilajla geçeceğini tahmin ettik ama bu denli bir müsilaj beklemiyorduk açıkçası. Balıkçının bu işten zarar göreceğini, balığın da mağdur olacağını fark ettik. Ne yaptık? Hemen TAGEM'e güdümlü bir proje sipariş ettik. Marmara'da çeşitli lokasyonlarda önceden kameralarla, analiz kitleriyle bunu inceliyoruz, bütün verileri alıyoruz. Tuzluluk oranlarını saatlik alıyoruz" dedi.