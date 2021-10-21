Midye dolma sevenlerin midesini bulandıracak hayati uyarı

Atalay, Marmara’da 126 yabancı istilacı tür olduğunu kaydetti. Marmara'da avcılığın 2020 yılında 20 bin tonla en düşük seviyede olduğunu vurgulayan Atalay, "Marmara'da ışıklı avcılığı yasakladık. En büyük etki budur aslında. Marmara'da ışıklı avcılık neden yapılır? Hamsinin sürü oluşturması için su sıcaklığının 20 derecenin altına düşmesi lazım, 17 derece ve civarına. Eğer düşmezse ışık yakarsınız, ışıkla toplarsınız ve ondan sonra yakalarsınız. Bunu yasakladık. Dolayısıyla Marmara'daki hamsi miktarı azaldı. Doğru bir yolda gidiyoruz. Balıkçılarımız da bundan çok şikâyetçi değiller; çünkü bu sefer yakaladıkları balık daha fazla para etti. Yani 2020 yılında balıkçılar az balık yakalamaktan dolayı şikayetçi değillerdi ama müsilajla birlikte tabi ki ağların zarar görmesi ve diğer masrafların artması söz konusu olunca işler farklılaştı" diye konuştu.