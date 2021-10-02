Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi

HANGİ DURAKTA OLDUĞU TESPİT EDİLİYOR

Sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra Boji tekrar toplu ulaşım araçlarına kavuştu. Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji'nin hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji'ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü'nün telefonunda yüklü.