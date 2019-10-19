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  3. 19 Ekim 2019 15:48

Milattan sonra 540'ta yapılan Canca Kalesi hikayesiyle şaşırtıyor

Doğu Karadeniz bölgesinde doğa, tarih ve kültür turizminin önemli duraklarından birisi olan Gümüşhane’de kenti kuşbakışı izleyen Canca Kalesinde restorasyon ve restitüsyon çalışmaları devam ediyor. Hem tarihi hem de efsanelerde yer alan hikayesiyle merak uyandırıyor.

Milattan sonra 540'ta yapılan Canca Kalesi hikayesiyle şaşırtıyor

İl genelinde 17 tescilli kalenin bulunduğu Gümüşhane’de kent merkezini sarp bir kayanın üzerinden kuşbakışı izleyen ve Orta Çağ’da yapıldığı tahmin edilen efsaneleriyle ünlü Canca Kalesinde geçtiğimiz yıl 1,8 milyon liraya ihale edilen restorasyon projesinde ilk aşamada yapılan arkeolojik kazıların ardından restorasyon ve restitüsyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

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Milattan sonra 540'ta yapılan Canca Kalesi hikayesiyle şaşırtıyor

Kentin simge yapılarından birisi olan kalede yaklaşık 500 eserin bulunduğu kazıların ardından ortaya çıkan yeni durum nedeniyle proje revize edildikten sonra bu kez restorasyon ve restitüsyon çalışmaları başlatıldı.

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Milattan sonra 540'ta yapılan Canca Kalesi hikayesiyle şaşırtıyor

Yüklenici firmanın tasfiye talebinde bulunmasının ardından firmanın talebi onaylı projeler doğrultusunda yapı güvenliği ile ilgili riskin ortadan kaldırılmasına müteakip tasfiye sürecinin başlatılması görüşünün Koruma Kurulu tarafından bildirilmesiyle birlikte çalışmalara hız verildi.

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Milattan sonra 540'ta yapılan Canca Kalesi hikayesiyle şaşırtıyor

Koruma Kurulu kararı gereğince yüklenici firma kalenin kazı çalışması sonucu ortaya çıkan iç duvarlar ve surlarda restorasyon ve restitüsyon çalışmalarını devam ettiriyor. Çalışmaların kış mevsimi bastırmadan tamamlanması hedefleniyor.

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