Millet Ata'sına koştu! Anıtkabir'de 19 Mayıs coşkusu

Ziyaretçilerden İlhan Özdemir (58), bugün kendini 19 yaşında gibi hissettiğini, Türk gençliğine böyle bir bayram hediye edilmesinden dolayı gurur duyduğunu söyleyerek, "Atamız, Türkiye'de aydınlık bir gelecek için her türlü şartları hazırlamış. Biz onun yolunda gittiğimiz sürece bu ışık hiçbir zaman sönmez. Her bayram gelirim. Böyle büyük bir bayrağı taşıdığım için de son derece gurur duyuyorum. Bu bayrak için binlerce insanımızı şehit verdik. Gençler, Atatürk'ün izinden hiçbir zaman çıkmasınlar. Bu vatan hepimizin, bu gelecek hepimizin" diye konuştu.