Millet Bahçeleri'nde ilk gün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün toplu açılışı yapılan Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri soğuk havanın da etkisiyle ilk gün boş kaldı.
Çırpıcı ve Baruthane'deki millet bahçelerine gelen vatandaşlar hafta sonunu değerlendirerek burada yürüyüş yapıp bisiklet sürdü.
Kimisi bahçedeki güzel kareleri fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken, kimisi spor aletlerinde egzersiz yapmayı tercih etti.
"İSTANBUL İÇİN NEFES ALINABİLECEK BİR YER"
Çırpıcı Millet Bahçesine bisiklet sürmeye gelen Erkan Karaca, "Her şeyden önce burası çok güzel bir imkan. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek lazım. İnşallah millet bahçelerinin sayısı artar. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Sabah çok erken geldik biz buraya. İstanbul için nefes alınabilecek bir yer" dedi.