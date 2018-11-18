Millet Bahçeleri'nde ilk gün

"İSTANBUL İÇİN NEFES ALINABİLECEK BİR YER"



Çırpıcı Millet Bahçesine bisiklet sürmeye gelen Erkan Karaca, "Her şeyden önce burası çok güzel bir imkan. Bunun için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmek lazım. İnşallah millet bahçelerinin sayısı artar. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Sabah çok erken geldik biz buraya. İstanbul için nefes alınabilecek bir yer" dedi.