Millet mi, Cumhur mu? Son seçim anketi açıklandı
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı programda son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
Son seçim anketi MAK Danışmanlık'tan geldi. Partilerin son oy oranları dikkat çekti.
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Siyasi partilerin normal şartlarda Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.
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MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son üç ayın verilerine göre partilerin oy oranlarını değerlendirdi.
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Özgürlük Araştırmaları'nın YouTube kanalında konuşan Kulat, AK Parti'nin oy oranının yüzde son üç ayda 28'den 31'e çıktığını belirtti.
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