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Millet mi, Cumhur mu? Son seçim anketi açıklandı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı programda son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Millet mi, Cumhur mu? Son seçim anketi açıklandı - Resim: 1

Son seçim anketi MAK Danışmanlık'tan geldi. Partilerin son oy oranları dikkat çekti. 

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Millet mi, Cumhur mu? Son seçim anketi açıklandı - Resim: 2

Siyasi partilerin normal şartlarda Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için çalışmaları sürerken anket şirketlerinin yaptığı araştırmalara bir yenisi daha eklendi.

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Millet mi, Cumhur mu? Son seçim anketi açıklandı - Resim: 3

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, son üç ayın verilerine göre partilerin oy oranlarını değerlendirdi.

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Millet mi, Cumhur mu? Son seçim anketi açıklandı - Resim: 4

Özgürlük Araştırmaları'nın YouTube kanalında konuşan Kulat, AK Parti'nin oy oranının yüzde son üç ayda 28'den 31'e çıktığını belirtti. 

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