Milli deniz topu ''MKE Denizhan-76'' ilk kez Avrupa'ya ihraç edildi

Deniz topu konusunda Türkiye'ye yönelik örtülü ambargolara karşı 2020 yılında harekete geçen MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin üretebildiği 76 milimetre milli deniz topu Denizhan-76'nın üretimini 12 ay gibi rekor bir sürede tamamladı. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından milli deniz topunun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatı başladı. Daha önce Deniz Kuvvetleri’ne 5 adet teslim edilen ve seri üretimi devam eden MKE Denizhan-76, bu yıl Endonezya ile imzalanan sözleşme ile ilk ihracat başarısına da ulaştı. 76 milimetre milli deniz topu, Romanya'ya ihracı gerçekleştirilen TCG Akhisar'a monte edildi. MKE'nin tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği milli deniz topu Denizhan-76, bu satışla birlikte ilk kez hem NATO hem de Avrupa Birliği üyesi bir ülke tarafından kullanılmış olacak.