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  3. 09 Ekim 2019 00:00

Milli elektromanyetik top seri atışa geçti

Türk savunma sanayisi bünyesinde öz kaynaklarla geliştirilen yenilikçi elektromanyetik silah sistemi ŞAHİ-209 Blok2, sahada askeri ve sivil yetkililere, gelişmiş özellikleri ve performansından seri atışlarla örnekler gösterdi. .

Milli elektromanyetik top seri atışa geçti

Savunma ve güvenlik kuruluşlarına yönlendirilmiş enerji sistemleri ve teknolojileri konusunda sistem, alt sistem, ürün, proje ve danışmanlık çözümleri sunan Yeteknoloji AŞ, 2008'den bu yana elektromanyetik top sistemlerine yönelik çalışmalar yürütüyor.

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Milli elektromanyetik top seri atışa geçti

ŞAHİ-209 Blok2 ile 10 mega jul, 50 kilometreye erişebilecek bir sistemi ortaya koyan şirket, bunu operasyonel hale getirmek için yoğun bir test süreci izliyor.

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Milli elektromanyetik top seri atışa geçti

Saha testlerinden elde edilen çıktılarla, dünyayla aynı anda oldukça yeni olan bu teknolojiye yönelik sistem doğrulamaları yapılıyor, alt sistemler ve mühimmat tasarımına yönelik geliştirmelere gidiliyor. Böylelikle ŞAHİ-209 Blok2'nin operasyonel görevlere hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

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Milli elektromanyetik top seri atışa geçti

Yeteknoloji AŞ, gelecek yılın ilk yarısında ufuk ötesi hedefler üzerinde etkili bir mühimmatla güvenlik güçlerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistemi ortaya koymayı hedefliyor.

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