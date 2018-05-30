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  3. 30 Mayıs 2018 10:49

Milli gururumuz TCG Sancaktar göreve başladı

Yerli ve özgün tasarımla inşa edilen TCG Sancaktar, Amfibi Görev Grup Komutanlığı'na katıldı.

Milli gururumuz TCG Sancaktar göreve başladı

Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Sancaktar'ın 7 Nisan'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği anımsatıldı.

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Milli gururumuz TCG Sancaktar göreve başladı

Yerli ve özgün tasarımla inşa edin TCG Sancaktar'ın emniyet eğitimleri ve cihaz/sistem kontrollerinin ardından Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle Amfibi Görev Grup Komutanlığı'na katıldığı bildirildi.

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Milli gururumuz TCG Sancaktar göreve başladı

Yapılan açıklamada, "Yerli ve özgün tasarımla inşa edilerek 07 Nisan 2018 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG SANCAKTAR, emniyet eğitimleri ve cihaz/sistem kontrollerinin ardından Foça Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen törenle Amfibi Görev Grup Komutanlığına katılmıştır."

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Milli gururumuz TCG Sancaktar göreve başladı

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