Milli gururumuz TCG Sancaktar göreve başladı
Yerli ve özgün tasarımla inşa edilen TCG Sancaktar, Amfibi Görev Grup Komutanlığı'na katıldı.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, TCG Sancaktar'ın 7 Nisan'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği anımsatıldı.
Yerli ve özgün tasarımla inşa edin TCG Sancaktar'ın emniyet eğitimleri ve cihaz/sistem kontrollerinin ardından Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenle Amfibi Görev Grup Komutanlığı'na katıldığı bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Yerli ve özgün tasarımla inşa edilerek 07 Nisan 2018 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG SANCAKTAR, emniyet eğitimleri ve cihaz/sistem kontrollerinin ardından Foça Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen törenle Amfibi Görev Grup Komutanlığına katılmıştır."