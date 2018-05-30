Milli gururumuz TCG Sancaktar göreve başladı

Yapılan açıklamada, "Yerli ve özgün tasarımla inşa edilerek 07 Nisan 2018 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG SANCAKTAR, emniyet eğitimleri ve cihaz/sistem kontrollerinin ardından Foça Deniz Üs Komutanlığında düzenlenen törenle Amfibi Görev Grup Komutanlığına katılmıştır."



