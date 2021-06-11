Milli İHA ve SİHA'ları ''sır değil'' diyerek duyurdular

Avrupa’ya ilk ihracat Ukrayna’ya yapıldığında hem içeride hem de dışarıda ‘motor ortaklıkları ve benzer iş birlikleri’ nedeniyle sadece Ankara-Kiev arasında gelişecek bir sürecin temeli atıldığı inancı çok yaygındı. Aradan geçen sürede işin pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Önce çok farklı ülkelerden üst düzey heyetler Türk SİHA’larını incelemek üzere ülkemize geldi, ardından anlaşmalar birbirini izledi.