Milli İHA ve SİHA'ları ''sır değil'' diyerek duyurdular
Daha önce Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde boy gösteren, Batı’nın ise uzun süre ‘sessiz ve derinden’ takip ettiği yerli ve milli SİHA’larda yeni bir dönem başladı.
Avrupa’ya ilk ihracat Ukrayna’ya yapıldığında hem içeride hem de dışarıda ‘motor ortaklıkları ve benzer iş birlikleri’ nedeniyle sadece Ankara-Kiev arasında gelişecek bir sürecin temeli atıldığı inancı çok yaygındı. Aradan geçen sürede işin pek de öyle olmadığı anlaşıldı. Önce çok farklı ülkelerden üst düzey heyetler Türk SİHA’larını incelemek üzere ülkemize geldi, ardından anlaşmalar birbirini izledi.
Burada doğal olarak en büyük ilgiyi Polonya çekti çünkü bir NATO üyesi ilk kez Türk SİHA’sı ihraç ediyordu. Aslında bu durum NATO standartları gibi askeri açıdan son derece yüksek olan bir eşiği ülkemizin yerli ve milli SİHA’larda aştığının göstergesiydi.
İHA KONUSUNDA TECRÜBEMİZ 1990'LI YILLARA UZANIYOR
Polonya'ya SİHA satışının ardından sürece dair pek çok haber yapıldı. Biz bu haberimizde benzer bilgileri tekrarlamaktansa madalyonun arka yüzüne bakmaya çalışacağız ve muhtemel 'yaygın kullanım' konusu üzerinde duracağız.
Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, bahsettiğimiz yaygınlığı ilginç bir metafor üzerinden anlatıyor… Küçük’e göre dünya genelinde SİHA’ların F-16’sı Türk SİHA’ları olabilir… Tabii ki burada F-16 ile SİHA’yı karşılaştırmıyor Küçük. Sadece kullanım, maliyet, fayda, yaygınlık gibi temel kriterler üzerinden bir değerlendirme yapıyor.