Milli parkta otel yangını: Alev alev yandı

BİR GÜN ÖNCE OTEL TAMAMEN DOLUYDU

Yılbaşında otelin tamamen dolu olduğu bu akşam ise otelde müşteri olmadığı öğrenildi. Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, köye gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Otelin işletmecilerinden Yaşar Yıldırım ise “Yangını bana çocuklarım haber verdi, itfaiye ekipleri geldi, kısa sürede kontrol altına alındı. Dün gece otelimiz tamamen doluydu. Bugün müşteri yoktu, çok şükür can kaybı yok, sadece maddi hasarımız var” dedi. (DHA)