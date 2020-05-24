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  3. 24 Mayıs 2020 10:06

Bakan Akar ve komutanlardan sınır hattında bayram

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından geceyi hudut hattında geçirdi.

Bakan Akar ve komutanlardan sınır hattında bayram

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerin ardından geceyi hudut hattında geçirdi.

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Bakan Akar ve komutanlardan sınır hattında bayram

Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda görev alan komandolarla sabah koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bağlı kalarak bayramlaşan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib ve Afrin'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geçti.

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Bakan Akar ve komutanlardan sınır hattında bayram

Burada görevli personelin de bayramını kutlayan Akar, hudut hattının güvenliği için görev yapan, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüştü.

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Bakan Akar ve komutanlardan sınır hattında bayram

Faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar'ın talimatlarının ardından birlik komutanları, "Moral ve motivasyonumuz son derece yüksek." ifadelerini kullandı.

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