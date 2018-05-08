Milli savunma teknolojileri Efes-2018'de sergilendi

MİLLİ SİHA'LARLA ATIŞ



TSK envanterinde yer alan ilk ve tek milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) sistemi olan Bayraktar TB2, bu yıl ilk defa Efes 2018 tatbikatında canlı atış faaliyeti gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA EFES-2018 Tatbikatı'nda hedefleri tam isabetle vurdu.



Tatbikat boyunca BAYKAR standında uçuşlar ve atışlardan canlı görüntü aktarımı sağlandı.



Fuarda Vestel de insansız hava aracı Karayel ile diğer ürün yelpazesini tanıttı.



Serginin yeniliklerinden biri de BMC'nin insansız, uzaktan kumanda ile idare edilebilen AMAZON 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı oldu. Tüm fonksiyonları uzaktan kumanda ile idare edilebilen AMAZON, ilk kez bu sergide basın mensuplarına tanıtıldı.



Sergide BMC, 580 metrekarelik stant alanında 2'si yeni konfigürasyona sahip toplamda 12 farklı aracını sergiledi.

