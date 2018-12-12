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  3. 12 Aralık 2018 12:20

Milli SİHA AKINCI'ya 'yapay zeka' özelliği geliyor

Milli SİHA AKINCI'ya 'yapay zeka' özelliği geliyor

Bayraktar, "Yapay zeka öyle bir teknoloji ki düşünün, uçağın üzerinde bir bilgisayar içerisinde bir yapay zeka yazılımıyla uçuş halindeyken çevresini algılama, yer gök ayrımını yapma, objeleri, ağaç, insan, araç ayrımını yapma dolayısıyla etrafının durumsal farkındalığını oluşturma gibi alanlarda yapay zekanın çok önemli katkılar sunması bekleniyor.

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Milli SİHA AKINCI'ya 'yapay zeka' özelliği geliyor

Biz de bu alana yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Sinyal işleme, obje tanımlama, otomatik imiş sistemleri ve tamamında yapay zekayı kullanmayı ve bu amaçla uçağın içerisine AKINCI'ya yerleştirmek üzere bir yapay zeka bilgisayarı geliştiriyoruz" dedi.

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Milli SİHA AKINCI'ya 'yapay zeka' özelliği geliyor

Bayraktar ve AKINCI İHA'lar yerli motorla uçacak
Haluk bayraktar yaptığı açıjklamada TEİ'nin yerli olarak geliştirdiği PD170 motorunun BAYKAR'a teslim edildiğini, 2019 yılında yerli motorla ik uçuşun hedeflendiğini belirtti.

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Milli SİHA AKINCI'ya 'yapay zeka' özelliği geliyor

AKINCI SİHA'nın ilk uçusu
Bayraktar, 36-7 ay içerisinde ilk uçuşun yapılmasını planlıyoruz. Hedefimiz ise 2020 yılı başlarında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmek" dedi.

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