Milli SİHA AKINCI'ya 'yapay zeka' özelliği geliyor

Biz de bu alana yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Sinyal işleme, obje tanımlama, otomatik imiş sistemleri ve tamamında yapay zekayı kullanmayı ve bu amaçla uçağın içerisine AKINCI'ya yerleştirmek üzere bir yapay zeka bilgisayarı geliştiriyoruz" dedi.