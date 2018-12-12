Milli SİHA AKINCI'ya 'yapay zeka' özelliği geliyor
Bayraktar, "Yapay zeka öyle bir teknoloji ki düşünün, uçağın üzerinde bir bilgisayar içerisinde bir yapay zeka yazılımıyla uçuş halindeyken çevresini algılama, yer gök ayrımını yapma, objeleri, ağaç, insan, araç ayrımını yapma dolayısıyla etrafının durumsal farkındalığını oluşturma gibi alanlarda yapay zekanın çok önemli katkılar sunması bekleniyor.
Biz de bu alana yönelik bir çalışma yürütüyoruz. Sinyal işleme, obje tanımlama, otomatik imiş sistemleri ve tamamında yapay zekayı kullanmayı ve bu amaçla uçağın içerisine AKINCI'ya yerleştirmek üzere bir yapay zeka bilgisayarı geliştiriyoruz" dedi.
Bayraktar ve AKINCI İHA'lar yerli motorla uçacak
Haluk bayraktar yaptığı açıjklamada TEİ'nin yerli olarak geliştirdiği PD170 motorunun BAYKAR'a teslim edildiğini, 2019 yılında yerli motorla ik uçuşun hedeflendiğini belirtti.