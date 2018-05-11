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  3. 11 Mayıs 2018 07:51

Milli tank çıkarma gemisinin içi böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda ilk kez kullanılan milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar, kapılarını basın mensuplarına açtı.

Milli tank çıkarma gemisinin içi böyle görüntülendi

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikata katılan TCG Bayraktar'ı gezen gazetecilere gemiyle ilgili bilgi verildi.

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Milli tank çıkarma gemisinin içi böyle görüntülendi

Anadolu Tersanesi'nin, yerli savunma sanayisinin önemli bir parçası olan TCG Bayraktar, 2014 yılında kızağa alındı ve 2017 Nisan ayında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

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Milli tank çıkarma gemisinin içi böyle görüntülendi

Yüzde 72'lik millilik oranına sahip Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.

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Milli tank çıkarma gemisinin içi böyle görüntülendi

TCG Bayraktar, Türkiye'de özel sektör tersanelerince inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliği taşıyor. Sınıfında dünyanın en büyüğü olan geminin boyu 139 ve eni 19,60 metre, bir tabur asker ve 13 tank taşıyabiliyor.

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