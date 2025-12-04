Milyarder Epstein'in ''sapkınlık'' adasından yeni görüntüler yayınlandı
ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunan milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in ''istismar'' adasındaki evinden yeni görüntüler paylaşıldı.
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein, gündemdeki yerini koruyor. ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokratlar, zengin ve güçlü isimlerle iyi ilişkileri olan Epstein'in reşit olmayan kızları ünlü isimlerle cinsel ilişkiye zorladığı ve "istismar adası" olarak nitelendirilen Little St. James Adası'ndaki mülkünden daha önce paylaşılmayan görüntü ve fotoğrafları ilk kez yayınladı.
Görsellerde yatak odaları, duvarda maskelerin bulunduğu bir oda, hızlı arama tuşlarında isimlerin yazılı olduğu bir telefon, dişçi koltuğu ve Epstein ile eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in Papa II. Jean Paul ile çekilen bir fotoğrafı yer aldı.
Fotoğrafların 2020 yılında (Jeffrey Epstein'ın 2019'daki ölümünden sonra) çekildiği anlaşılırken, bu nedenle evin toplandığı, mobilyaların istiflendiği ve duvarlardaki sanat eserlerinin kaldırıldığı anlaşıldı.
"Adalet Bakanlığı'nın tüm dosyaları hemen yayınlamasını istiyoruz"
Demokrat Robert Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu görüntüler, Jeffrey Epstein'ın dünyasına rahatsız edici bir bakış sunuyor. Soruşturmamızda şeffaflığı sağlamak için bu fotoğraf ve videoları yayınladık. Bu odalarda yaşanan dehşeti hayal etmek zor. Belgeleri ve dosyaları elimize geçtikçe yayınlamaya devam edeceğiz. Hayatta kalanlar adaleti ve gerçeği hak ediyor. Adalet Bakanlığı'nın tüm dosyaları hemen yayınlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.