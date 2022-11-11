Milyon dolarlık tekne alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Kumbahçe Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir tersaneye bakım için çekilen "Süreyya" isimli 33 metre uzunluğundaki ahşap teknede gece saat 02.00 sularında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.